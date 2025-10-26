Sospese le attività sportive e culturali in spazi pubblici

Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale, in via precauzionale, dispone la sospensione di tutte le attività e manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimentoche si svolgono in spazi pubblici comunali, per l’intera giornata di oggi domenica 26 ottobre 2025 e per lunedì 27 ottobre 2025.

Il provvedimento mira a tutelare l’incolumità della popolazione evitando assembramenti e situazioni di potenziale rischio.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di accesso nelle giornate indicate a tutti gli immobili pubblici di proprietà del Comune di Avellino destinati alle attività culturali e sportive, fatta eccezione per il personale tecnico incaricato delle verifiche di agibilità, per il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, per le Forze dell’Ordine e per la Protezione Civilenell’esercizio delle proprie funzioni.

La cittadinanza è invitata a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune e il sito web www.comune.avellino.it.