Dopo la scossa di terremoto registrata nella serata di sabato in provincia di Avellino, i tecnici comunali hanno completato nella giornata odierna le verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici.
I controlli non hanno evidenziato criticità strutturali nei plessi di Cassano Irpino, Calitri, Torella dei Lombardi e Bisaccia, dove le scuole potranno quindi riaprire regolarmente domani, lunedì 27 ottobre.
Domani scuole aperte in alcuni comuni, ecco quali
Dopo la scossa di terremoto registrata nella serata di sabato in provincia di Avellino, i tecnici comunali hanno completato nella giornata odierna le verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici.