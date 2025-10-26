Domani scuole aperte in alcuni comuni, ecco quali

Dopo la scossa di terremoto registrata nella serata di sabato in provincia di Avellino, i tecnici comunali hanno completato nella giornata odierna le verifiche di sicurezza sugli edifici scolastici.

I controlli non hanno evidenziato criticità strutturali nei plessi di Cassano Irpino, Calitri, Torella dei Lombardi e Bisaccia, dove le scuole potranno quindi riaprire regolarmente domani, lunedì 27 ottobre.