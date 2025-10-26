La candidata sindaco Giulia Valentino apre la compagna elettorale di “Noi per Monteforte”

Cari amici, care amiche, è per voi, per ciascuno di voi, che sono in campo, con l’emozione profonda e il sogno di poter indossare la fascia tricolore della nostra amata Monteforte.

Il sostegno, l’abbraccio forte e sincero che ho avvertito da subito intorno a me, mi hanno dato una spinta straordinaria, che mi guiderà in questo mese di campagna elettorale che voglio condividere con voi con entusiasmo, con passione e con la voglia di ascoltare ogni voce, ogni bisogno, ogni speranza.

Perché è così che immagino il nostro cammino: insieme. E sempre insieme, ne sono convinta, costruiremo, passo dopo passo, una comunità più forte, più unita, ancora più bella.

E sarete sempre voi, una volta che sarò eletta, al nostro fianco, in un nuovo percorso di crescita e sviluppo della nostra amata Monteforte.

C’è poi un sogno nel sogno che mi accompagna in questa avventura: l’emozione di poter diventare la prima donna sindaco della nostra Monteforte. Un traguardo che porta con sé un significato profondo: non solo una svolta politica, ma un segnale di fiducia nel cambiamento, un’apertura verso un nuovo modo di amministrare e uno sguardo diverso sulle tante questioni che ci aspettano.

Essere donna, per me, significa anche questo: guardare le persone negli occhi per comprendere e accogliere, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete con competenza e determinazione.

Al mio fianco c’è una squadra straordinaria, composta da giovani pieni di idee e di cittadini alla loro prima esperienza politica che hanno scelto di mettersi in gioco con entusiasmo e amore per il proprio paese. È la loro energia e la loro passione che ci faranno volare in questa avventura.

Siamo pronti, tutti insieme, a costruire la Monteforte del futuro, una comunità in cui ciascuno possa sentirsi parte di una grande famiglia, orgogliosa delle proprie radici, capace di guardare lontano.

Ci aspetta un viaggio bellissimo, buona campagna elettorale a tutti noi – Giulia Valentino, Candidata Sindaco “Noi per Monteforte”.