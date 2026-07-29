Sospensioni idriche nel carcere di Bellizzi, la Prefettura scrive a Dap, Direzione e Alto Calore

AVELLINO- La Prefettura raccoglie la richiesta dell’Uspp Campania e invia una segnalazione urgente per la “richiesta di intervento per gravi e reiterate carenze igienico-sanitarie e di approvvigionamento idrico presso la Casa Circondariale di Avellino”. Questo l’oggetto della nota firmata dal viceprefetto vicario Padovano inviata al Provveditoredell’Amministrazione Penitenziaria per la Campania, al Direttore della Casa Circondariale di Avellino e all’ Amministratore Unico dell’ Alto Calore Servizi S.p.a dopo la segnalazione inviata dal segretario regionale dell’Uspp Campania Maurizio De Fazio. Scrive il viceprefetto vicario: “con nota pervenuta a questa Prefettura, la Segreteria Regionale dell’USPP (Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria) ha rappresentato il perdurare di rilevanti criticità connesse

all` approvvigionamento idrico presso la Casa Circondariale di Avellino, evidenziando come le ricorrenti nterruzioni dell’erogazione possano determinare significative ripercussioni sotto il profilo

dell`igiene, della salute pubblica, nonché dell’ordine e della sicurezza dell`istituto, con riflessi sia sulla popolazione detenuta sia sul personale ın servizio”.

Per cui, dopo aver richiamato “gli esiti degli incontri tenutisi presso questa Prefettura, da ultimo quello del 25 ottobre 2025. nel corso del quale stata condivisa l’istituzioned di un tavolo tecnico presso ‘Alto Calore Servizi S.p.A., nonché la definizione degli interventi ritenuti necessari ad le assicurare la continuità del servizio idrico presso gli istitutipenitenziari della provincia”, ha inviato Dap, Direzione e Alto Calore: ” per quanto di rispettiva competenza, a voler far pervenire un aggiomnamento in ordine alle iniziative sinora intraprese e finalizzate al superamento delle criticità riscontrate presso la CasaCircondariale di Avellino”.