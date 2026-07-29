Diniego impianto di produzione biometano a Lacedonia, il TAR dà ragione al Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno – ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Comune di Lacedonia aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano sul territorio comunale.

La decisione rappresenta un importante riconoscimento della correttezza dell’azione amministrativa svolta dall’Ente e conferma la piena legittimità del percorso seguito dagli uffici comunali.

Nel corso del procedimento il Comune ha approfondito ogni aspetto tecnico e amministrativo della proposta progettuale, ha richiesto le necessarie integrazioni documentali e ha esercitato le proprie competenze nel rigoroso rispetto della normativa vigente, assumendo infine un provvedimento motivato e fondato su puntuali valutazioni istruttorie.

Con questa sentenza il TAR ha escluso che il Comune abbia eluso il precedente giudicato o violato i principi di buona fede, leale collaborazione, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa, riconoscendo la correttezza dell’iter procedimentale seguito e delle valutazioni poste a fondamento del diniego.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo, che conferma la solidità dell’attività amministrativa svolta dall’Ente e testimonia il valore di un lavoro improntato a serietà, responsabilità e rispetto delle regole.

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento agli uffici comunali che hanno seguito l’intera istruttoria con competenza e professionalità, nonché all’Avvocato Pasquale Salvo, che ha rappresentato e difeso il Comune con grande preparazione e rigore giuridico.

Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui le decisioni dell’Amministrazione, quando assunte attraverso un’istruttoria approfondita, motivata e rispettosa della legge, trovano pieno riconoscimento anche nelle sedi giurisdizionali.