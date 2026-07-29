Baiano, lieto fine per la ragazza di cui si erano perse le tracce: ritrovata dai Carabinieri

BAIANO- Altro lieto fine nel mandamento Baianese, dove in meno di ventiquattro ore è stata rintraccia la minore che nell’odierna notte si era allontanata da casa. La sedicenne, notata in strada, è stata affidata ai genitori dai Carabinieri, che erano sulle tracce della minore. Alle ricerche ha contribuito anche il Nucleo Cinofili di Sarno con Guapa e Fero, due pastori tedeschi, specializzati nella ricerche delle persone.La notizia è arrivata nel pomeriggio, ponendo fine a ore di angoscia vissute dalla famiglia, dagli amici e da quanti avevano seguito con apprensione le ricerche.