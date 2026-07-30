Sospensione decadenza da sindaco di Riace per l’On. Lucano: la vicinanza dell’Amministrazione comunale di Avellino

L’amministrazione comunale della città di Avellino accoglie con soddisfazione la sospensione della decadenza dell’On. Domenico Lucano dalla carica di sindaco di Riace disposta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. In attesa della definitiva pronuncia della Cassazione, il sindaco Lucano potrà continuare a svolgere il suo mandato al servizio della comunità che lo ha rieletto. Nel pieno rispetto dell’ azione della Magistratura, l’amministrazione di Avellino esprime vicinanza e sostegno all’operato che ha visto Riace diventare simbolo di accoglienza, integrazione, umanità. Una esperienza che può indicare una rotta e una strada possibile per tanti comuni, borghi del Mezzogiorno e delle aree interne. Anche per questo rivolgiamo al sindaco Lucano un invito nella città di Avellino ed in Irpinia, per un momento di confronto sulle pratiche di governo delle comunità, sui valori a cui ispirarle, certi della possibilità di costruire con la città di Riace e con la sua amministrazione un percorso profondo di condivisione di orizzonti e prospettive.