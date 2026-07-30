L’Audacia delle Bouganville, ad Ariano Irpino la presentazione del libro sulla “restanza”

“La Restanza è un atto d’amore. La bellezza, a volte, ha il coraggio di restare.”

L’Audacia delle Bouganville, il nuovo libro di Marianna Morante incentrato sulla bellezza del coraggio di “restare”, approda ad Ariano Irpino nell’ambito dell’iniziativa, promossa da Orizzonti Popolari, che si terrà il 3 agosto alle ore 19:00 negli spazi del Palazzo Forte – Museo Civico.

Nel corso dell’evento, insieme alla presentazione dell’autrice del libro, vi saranno: Giusy Di Paola, Consigliere del Comune di Ariano Irpino; Cristiano Colangelo, Coordinatore cittadino di Orizzonti Popolari; Sergio De Piano, Presidente di Orizzonti Popolari.

A portare un contributo personale sarà Marisa Bruno, neo‑diplomata del liceo classico “P.P. Parzanese”, con una testimonianza che intreccia formazione, territorio e scelte di vita. La serata sarà coordinata da Ettore Zecchino, fondatore di Orizzonti Popolari.