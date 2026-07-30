Mercogliano, encomio al comandante Bolognese per la missione umanitaria in Venezuela

MERCOGLIANO- Durante la mattinata di si è tenuta nella solenne cornice della Sala Consiliare del Comune di Mercogliano, la cerimonia di riconoscimento e ringraziamento ufficiale dedicata all’Ing. Ciro Bolognese, Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

​L’Amministrazione Comunale ha voluto tributare un caloroso omaggio al proprio illustre concittadino per lo straordinario impegno, il coraggio e la professionalità dimostrati in qualità di capo delegazione nella complessa missione di soccorso internazionale in Venezuela, Paese recentemente e duramente colpito da un violento sisma. Il Sindaco Vittorio D’Alessio, affiancato da una nutrita rappresentanza di consiglieri comunali, ha consegnato all’Ing. Bolognese una pergamena celebrativa. All’evento hanno preso parte anche il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino e una delegazione della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, a testimonianza del profondo legame e della stima che unisce le istituzioni del territorio. «Esprimiamo il nostro più profondo orgoglio per l’operato dell’Ing. Bolognese», ha dichiarato il Sindaco D’Alessio a margine della consegna. «Un figlio della nostra terra che, con dedizione e spirito di servizio in un contesto drammatico, ha offerto un aiuto concreto al popolo venezuelano e ha portato il nome di Mercogliano e dell’intera Irpinia agli onori delle cronache internazionali». La cerimonia si è conclusa con un lungo e sentito applauso da parte di tutti i presenti, un ringraziamento corale e doveroso a un uomo che incarna i valori più alti di solidarietà e competenza tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.