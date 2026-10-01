Sos Impresa incontra il nuovo Prefetto Franca Fico

Un incontro nel segno dell’ascolto, del confronto e della collaborazione istituzionale. La delegazione di SOS Impresa Avellino ha incontrato il nuovo Prefetto di Avellino, dott.ssa Franca Fico, nell’ambito dei primi appuntamenti istituzionali avviati dopo il suo insediamento alla guida della Prefettura irpina.

Al centro del confronto i temi che da anni vedono impegnata l’associazione sul territorio: la prevenzione e il contrasto dell’usura, dell’estorsione e del racket, la tutela delle imprese e dei cittadini in difficoltà, la promozione della cultura della legalità e la necessità di rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni, Forze dell’ordine e associazionismo.

La dott.ssa Franca Fico ha assunto l’incarico di Prefetto di Avellino il 3 agosto 2026, tornando in una realtà territoriale che conosce direttamente e nella quale, nel corso della propria carriera, ha già ricoperto importanti incarichi, tra cui quelli di Capo di Gabinetto e Viceprefetto Vicario.

Nel corso dell’incontro, la delegazione di SOS Impresa Avellino ha illustrato al Prefetto le attività svolte quotidianamente a sostegno delle vittime dell’usura e delle imprese che si trovano ad affrontare situazioni di particolare difficoltà, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni criminali e di rafforzare gli strumenti di prevenzione, ascolto e sostegno.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al ruolo dell’associazionismo e alla necessità di costruire una collaborazione sempre più stretta tra chi opera sul territorio e le istituzioni, affinché cittadini e imprenditori possano trovare punti di riferimento concreti nei momenti di difficoltà.

Nel corso del colloquio, il presidente di SOS Impresa Avellino, Domenico Capossela, ha inoltre invitato ufficialmente il Prefetto alla prossima Giornata antiusura e antiracket promossa dall’associazione, appuntamento che ospiterà anche il Premio Legalità 2026, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio irpino.

Il Premio nasce con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni e dare spazio alla loro percezione di fenomeni delicati come l’usura, l’estorsione e il racket, ma anche alle loro idee sul ruolo che possono svolgere la solidarietà, l’associazionismo e la partecipazione civile nella costruzione di una società fondata sulla legalità.

Il Prefetto Franca Fico ha accolto con entusiasmo l’invito, manifestando la propria disponibilità a partecipare alla giornata e sottolineando l’importanza della presenza e della collaborazione della Prefettura, delle istituzioni e delle Forze dell’ordine in un appuntamento rivolto soprattutto alla sensibilizzazione dei giovani.

Nel corso dell’incontro si è vissuto anche un momento particolarmente significativo.

La delegazione di SOS Impresa Avellino ha consegnato al Prefetto un quadro contenente una poesia contro l’usura e il racket, realizzata da un giovane studente e premiata nell’ambito della precedente edizione del Premio Legalità.

Un dono dal forte valore simbolico, scelto per rappresentare il contributo che anche i ragazzi possono dare alla diffusione della cultura della legalità attraverso la loro sensibilità e la loro creatività.

Il Prefetto ha particolarmente apprezzato il dono e, colpita dal contenuto della poesia e dal significato dell’iniziativa, ha espresso il desiderio di conoscere personalmente il giovane autore.

«Ringraziamo il Prefetto Franca Fico per l’accoglienza, la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra associazione – dichiara il presidente Domenico Capossela –. È stato un incontro importante, nel quale abbiamo avuto modo di rappresentare alcune delle problematiche che affrontiamo quotidianamente al fianco di cittadini e imprenditori».

«Abbiamo trovato nel Prefetto grande attenzione verso il territorio e verso il ruolo che le associazioni possono svolgere nella prevenzione e nel contrasto dell’usura e del racket. Per noi è fondamentale poter mantenere aperto un confronto costante con le istituzioni e costruire una rete sempre più forte a tutela delle persone e delle imprese».

«L’invito alla Giornata antiusura e antiracket e al Premio Legalità – aggiunge Capossela – nasce proprio dalla volontà di coinvolgere tutte le componenti della comunità. La presenza delle istituzioni, delle Forze dell’ordine e delle associazioni, insieme soprattutto alla partecipazione degli studenti, può rappresentare un momento importante di sensibilizzazione».

SOS Impresa Avellino esprime quindi il proprio ringraziamento al Prefetto Franca Fico per l’ospitalità e per la disponibilità manifestata, auspicando che l’incontro possa rappresentare l’avvio di un percorso di collaborazione e confronto continuativo sui temi dell’usura, del racket, della sicurezza economica e della tutela delle imprese irpine.

L’associazione conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo istituzionale e a mettere a disposizione esperienza e competenze maturate sul territorio, con l’obiettivo di contribuire, insieme alle istituzioni e alle realtà impegnate sul campo, alla diffusione di una cultura della legalità e alla protezione del tessuto produttivo e sociale della provincia.