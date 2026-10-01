Avellino, Guardia Medica e Centro Vaccinale nella Casa di Comunita’ di Via Colombo

AVELLINO-La Guardia Medica cambia sede. Da oggi il Presidio di Continuità Assistenziale del Distretto Sanitario di Avellino sarà attivo presso la nuova Casa di Comunità, situata in via Cristoforo Colombo. Il trasferimento si inserisce nel quadro delle disposizioni aziendali volte all’attivazione delle Case di Comunità, in attuazione degli interventi previsti dalla Missione 6 “Salute” del PNRR e dal D.M. 77/2022, per rafforzare la rete di assistenza sanitaria territoriale e di prossimità. Anche il Centro vaccinale del Distretto Sanitario di Avellino, precedentemente ubicato in

Via degli Imbimbo n. 10/12, viene trasferito presso la Casa di Comunità di Avellino dove sarà operativo da lunedì.

I recapiti telefonici restano invariati, così come gli orari della Guardia Medica, garantendo la piena continuità assistenziale senza alcuna interruzione.

Continuità Assistenziale Avellino (Guardia Medica)

Tel. 0825292013

Orari del servizio:

• Notturni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.