SOS Impresa alla cerimonia dei Carabinieri: “La legalità è una responsabilità collettiva”

AVELLINO- Tra le autorità e i rappresentanti della società civile presenti questa mattina alla cerimonia per il 212° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Avellino, figurava anche il presidente di SOS Impresa Avellino, Domenico Capossela. La partecipazione dell’associazione antiracket provinciale alla ricorrenza conferma il legame consolidato tra il mondo dell’imprenditoria che sceglie la legalità e le istituzioni deputate a tutelarla.

Attiva da anni sul territorio provinciale, SOS Impresa Avellino opera a sostegno delle vittime di estorsione e usura, affiancando cittadini e imprenditori che scelgono di denunciare e opporsi alle logiche criminali. La sua missione si fonda sulla convinzione che la legalità non sia soltanto un dovere delle istituzioni, ma una responsabilità condivisa dall’intera comunità.

La presenza alla cerimonia dell’Arma non è casuale, l’associazione intrattiene da tempo rapporti di collaborazione con le forze dell’ordine del territorio, considerate un riferimento imprescindibile nel contrasto al racket, all’usura e più in generale alla criminalità organizzata. “Essere qui oggi – ha dichiarato il presidente Domenico Capossela – significa ribadire che la legalità si costruisce insieme, giorno per giorno, attraverso la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile. L’Arma dei Carabinieri rappresenta per il nostro territorio un presidio fondamentale, non soltanto sul piano della sicurezza, ma anche su quello dei valori. SOS Impresa continuerà a fare la sua parte, sostenendo chi denuncia e lavorando perché la cultura della legalità si radichi sempre più profondamente nella nostra comunità”.