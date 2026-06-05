Ariano Irpino, fondi per il Turismo: basta litigare sul passato, noi lavoriamo per il futuro

ARIANO IRPINO- “Mentre esponenti della maggioranza e della vecchia amministrazione passano le giornate a litigare sui social per intestarsi la paternità di vecchie iniziative, la Regione Campania pubblica opportunità concrete per il futuro di Ariano Irpino. La Giunta Regionale, tramite l’Assessore al Turismo Enzo Maraio, ha appena pubblicato un Avviso fondamentale per il rilancio turistico e culturale dei territori, mettendo a disposizione dei Comuni contributi fino a 200.000 euro. La scadenza per presentare i progetti è fissata, improrogabilmente, al 1° luglio 2026”. E’ quello che scrivono in una nota i consiglieri Carmine Grasso e Laura Cervinaro (Gruppo Consiliare PD Ariano Irpino- Movimento 5 StelleAlleanza Verdi-Sinistra), che rilanciano: “Come forze politiche del centrosinistra arianese noi non perdiamo tempo nelle polemiche di cortile. Abbiamo depositato formalmente in Comune una “Raccomandazione d’Urgenza” offrendo alla città un progetto “chiavi in mano”, tratto dal nostro programma: la creazione del “Quartiere degli Artisti” nella zona storica Ruagnare-Tranesi e il recupero delle antiche fornaci. Un piano concreto per valorizzare la nostra identità di Città della Ceramica e metterla a sistema con le nostre eccellenze.

Infrastrutture (come la richiesta per il Freccialink Lecce-Napoli-Bari che abbiamo avanzato) e sviluppo turistico sono due facce della stessa medaglia: in entrambi i casi, la chiave per non rimanere tagliati fuori è costruire una rete forte e operativa con i Sindaci dei Comuni limitrofi. Ariano Irpino deve tornare ad avere un ruolo guida nel comprensorio, promuovendo partnership e protocolli d’intesa, senza isolarsi.Noi, dall’opposizione, stiamo facendo la nostra parte mettendo sul tavolo idee cantierabili e attivando i canali istituzionali. Ci appelliamo pubblicamente a tutti i consiglieri comunali di buona volontà, stanchi delle liti quotidiane e interessati a lavorare concretamente per il territorio: sostenete questa battaglia per non perdere 200.000 euro di fondi regionali. Il progetto c’è, ora serve la volontà politica”.