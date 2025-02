Sorvegliato speciale ruba un’auto, bloccato dalla Polizia: finisce ai domiciliari

LAURO- Una rocambolesca fuga con un’auto rubata, conclusa a San Paolo Belsito, dove gli agenti del Commissariato di Lauro lo hanno bloccato e tratto in arresto. È finita così la fuga di un quarantaquattrenne di Lauro, già noto alle forze dell’ordine, che nel pomeriggio di ieri ha rubato una vettura nei pressi della sede del Liceo, probabilmente per raggiungere Nola. La macchina però ha avuto un guasto a San Paolo Belsito, dove gli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno bloccato il quarantaquattrenne, condotto presso gli uffici del Commissariato, dove su disposizione del pm di turno della Procura di Nola è stato sottoposto agli arresti domiciliari per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui è sottoposto e per il furto della vettura. Nella mattinata il quarantaquattrenne, difeso dall’avvocato Pompeo Le Donne, dovrà comparire davanti al Tribunale di Nola per l’udienza con rito per direttissima..