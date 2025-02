La carica delle 75 cantine dell’Irpinia al Vinitaly

L’edizione 2025 del Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile, ospiterà un numero record di 75 aziende provenienti dall’Irpinia, un territorio che vanta una tradizione vinicola tra le più rinomate d’Italia.

La Regione Campania ha recentemente diffuso gli elenchi ufficiali delle imprese locali che parteciperanno alla fiera internazionale, con l’inclusione di una lista integrativa pubblicata nell’edizione di ieri del Bollettino ufficiale.

A supporto di questa iniziativa, anche quest’anno, la Camera di Commercio Irpinia-Sannio ha aderito al programma promosso da Palazzo Santa Lucia, mettendo in campo iniziative di promozione e supporto per le imprese vinicole delle aree interne.

Per l’Irpinia, la partecipazione a questa manifestazione si configura come una tappa fondamentale per valorizzare le eccellenze del territorio, ma anche un’occasione di crescita e di confronto.