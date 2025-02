Ventenne attirato in trappola e brutalmente picchiato finisce al Moscati

CESINALI- Una brutale aggressione ai danni di un ventenne di Cesinali su cui sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Quella avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando il giovane sarebbe stato prelevato dalla piazza centrale del comune irpino, molto probabilmente con l’inganno, condotto in periferia è massacrato di botte da uno o più persone. Il ventenne ora è ricoverato al Moscati di Avellino e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre le lesioni al volto. Sull’aggressione indagano i Carabinieri.