Sorrento-Avellino verso la conferma a Potenza. 700 i posti disponibili per i tifosi

Manca ancora l’ufficialità, ma secondo le ultime notizie trapelate si andrebbe verso la conferma dello stadio “Viviani” di Potenza come sede della partita tra Sorrento e Avellino, valida per la penultima giornata di campionato e potenzialmente decisiva per la promozione dei biancoverdi in Serie B.

La gara si dovrebbe disputare nel campo scelto dal Sorrento come sede casalinga, ma con una parziale apertura al pubblico avellinese: sarebbero infatti 700 i posti disponibili per i tifosi ospiti, esclusivamente per chi è in possesso della Fidelity Card.

Una concessione ben lontana dalle aspettative della tifoseria biancoverde, pronta a muoversi in massa. Dovrà invece accontentarsi del maxi-schermo che verrà allestito allo stadio “Partenio-Lombardi”.