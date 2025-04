In città spuntano i vessilli di “Davvero” e “Viva la Libertà”

Le liste civiche “Davvero” e “Viva la Libertà”, entrambe riconducibili all’ex sindaco Gianluca Festa e tra principali forze della maggioranza che sostiene la sindaca Laura Nargi, sarebbero pronte ad aprire nuove sedi cittadine. A testimoniarlo, i manifesti con i loghi delle due liste, comparsi in alcuni locali sfitti della città, in particolare a via Piave e in zona Tuoro Cappuccini.

Un’iniziativa che arriva in un momento politicamente delicato: alla vigilia dell’approvazione del bilancio previsionale, attesa per giovedì, e con un clima teso all’interno di Palazzo di Città, dove si lavora per trovare la quadra tra la sindaca Nargi e l’area dei festiani, cercando di evitare scivoloni in Aula che potrebbero far scattare la procedura di scioglimento dell’amministrazione.