Sorrento – Avellino, Tito regala i primi 3 punti ai biancoverdi: 0 – 1 a Potenza

Dopo due sconfitte e un pareggio arriva la prima vittoria dell’Avellino. Prima vittoria anche della gestione Pazienza per un Avellino non bello da vedere ma che almeno fa muovere la classifica. A siglare il goal vittoria è uno dei giocatori più discussi: capitan Tito che dopo pochi minuti della ripresa compie una vera e propria prodezza infilando l’ex portiere dei lupi Richard Marcone.

Oggi mister Pazienza ha effettuato qualche cambio, uno su tutti l’avvicendamento in attacco tra Marconi e Gori. A centrocampo Palmiero dal primo minuto al posto dell’infortunato D’Angelo e per il resto formazione confermata. Nel primo tempo l’unica emozione per l’Avellino è in avvio con Patierno che sfiora subito il goal ma Marconi compie un grande intervento. Per il resto del tempo la gar aè abbastanza sotto tono da parte delle due squadre con il Sorrento che ci prova di più in fase di palleggio ma l’Avellino si difende con ordine e si va all’intervallo sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo, pronti via e l’Avellino passa in vantaggio: cross di Cancellotti dalla destra, la difesa del Sorrento si addormenta e lascia libero Tito, il cui sinistro in spaccata si infila nel secondo palo. La partita resta in equilibrio e trova anche il raddoppio con Marconi che però è in fuorigioco e la rete viene annullata. Finale convulso con Petitto del potenza che viene espulso e pure il tecnico biancoverde viene allontanato anzitempo dall’arbitro insieme a due collaboratori della panchina.

Nonostante qualche errore di troppo negli ultimi 16 metri, l’Avellino riesce a conquistare la prima vittoria stagionale. Al “Viviani” di Potenza decide un gol di Tito. Sorrento-Avellino 0-1. Ora domenica alle 20,45 al Partenio – Lombardi arriva il Monopoli, occasione ghiotta per dare continuità ai risultati.

Il tabellino di Sorrento-Avellino 0-1

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco (17′ st Vitiello), Blondett, Panelli, Loreto; La Monica, De Francesco (32′ st Bonavolontà), Vitale (17′ st Petito); Badje (32′ st Ravasio), Martignago, Scala (26′ st Capasso). A disp.: Del Sorbo, D’Aniello, Fusco, Cuccurullo, Chiricallo, Colombini, Messori, Kone, Caravaca. All.: Maiuri.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Dall’Oglio, Palmiero, Armellino (29′ st Pezzella), Tito (29′ st Falbo; 39′ st Sannipoli); Patierno (39′ st Marconi), Gori (12′ st Sgarbi). A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mulè, Maisto, Lores Varela, D’Amico, Tozaj. All.: Pazienza.

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

MARCATORE: 3′ st Tito.

NOTE: spettatori 750. Espulsi: al 51′ st Petito (S) per comportamento non regolamentare e Pazienza (A) per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Tito (A), Benedetti (A), Vitale (S), Sgarbi (A), Capasso (S), Patierno (A). Angoli: 2-3.