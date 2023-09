Incidente a Cesinali: 19enne resta incastrato, i Vigili del Fuoco lo liberano

Ancora una volta provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, questa volta per liberare dalle lamiere dell’auto un 19enne rimasto incastrato a seguito di un incidente.

È stata una squadra di Avellino ad intervenire alle 20:40 di ieri, 21 settembre, in via San Nicola a Cesinali, per l’incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Il giovane alla guida, originario di Aiello Del Sabato, probabilmente ha perso il controllo del mezzo in una curva, l’auto ha sbandato e si è ribaltata. Il ragazzo è quindi rimasto bloccato nell’abitacolo.

I Vigili del fuoco lo hanno estratto ed affidato ai sanitari del 118 che nel frattempo sono intervenuti. È stato quindi trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza sempre dai caschi rossi. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Solofra per effettuare i rilievi di rito.