Sorrento-Avellino, il maxi-schermo c’è. Nargi: «Promessa mantenuta, ora insieme per l’Avellino»

Il Comune di Avellino, in collaborazione con l’Us Avellino 1912 e grazie al sostegno delle importanti realtà produttive locali, Gruppo Alborea, Vemati e Cosmopol, ha predisposto l’allestimento di un maxischermo all’interno dello stadio Partenio-Lombardi, in vista dell’atteso match previsto questa sera, alle ore 18:30, tra Sorrento e Avellino.

L’evento, con ingresso gratuito, sarà visibile dal cuore pulsante del tifo biancoverde:

la Curva Sud dell’impianto di via Zoccolari. Così come annunciato dopo le tante

sollecitazioni di supporters del lupo, ed a conclusione di un lungo lavoro condotto in

sinergia dagli uffici dell’ente di Piazza del Popolo con la società sportiva Us Avellino, il Sindaco, Laura Nargi, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Prefettura e dalla Questura, ha mantenuto l’impegno assunto nei giorni scorsi.

«Avevo promesso ai tanti tifosi che ce l’avevano chiesto che avrei fatto tutto il possibile per esaudire il loro desiderio. E così è stato. – dichiara il Sindaco, Laura Nargi – I supporter che non potranno seguire la squadra in trasferta e che vorranno assistere alla partita direttamente dall’interno della nostra gloriosa Curva Sud, potranno farlo gratuitamente. Insieme ai dirigenti ed al personale del Comune di Avellino, all’Us Avellino, alla Prefettura ed alla Questura, che ringrazio sentitamente, mi sono impegnata intensamente per questo risultato. Tenendo sempre presente che la sicurezza, soprattutto in queste occasioni, rappresenta una precondizione fondamentale, Ora non resta che sospingere tutti insieme i nostri beniamini verso l’agognato traguardo. Forza lupi e forza Avellino».