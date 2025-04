Partenio Lombardi: c’è il maxi schermo per Sorrento-Avellino

Si è tenuta stamattina in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, con la presenza del Questore di Avellino Pasquale Picone ed i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine, del Sindaco del Comune di Avellino e della Società US Avellino 1912.

Sono stati valutati tutti gli aspetti finalizzati a garantire un’adeguata cornice di sicurezza dell’evento organizzato dal Comune di Avellino, previsto per oggi pomeriggio allo Stadio Partenio Lombardi, ove sarà installato un maxi schermo per consentire dagli spalti della Curva Sud la visione in diretta, a partire dalle ore 18.30, della partita Sorrento – Avellino, che si disputerà a Potenza.

Nella riunione sono state esaminate alcune criticità emerse dalla documentazione di carattere tecnico presentata dal Comune e definite le modalità di accesso allo stadio.

Tale accesso sarà consentito esclusivamente a 2000 spettatori, in ordine di arrivo.

Superato il limite massimo di spettatori previsto, non sarà possibile per gli altri assistere alla diretta della partita.