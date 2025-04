Avellino, Sinistra Italiana in piazza per i referendum dell’8 e 9 giugno

Questa mattina presso lo spazio antistante la Villa Comunale di Avellino la Federazione irpina di Sinistra Italiana ha svolto un banchetto informativo a sostegno dei referendum dell’otto e nove giugno.

“Siamo pienamente impegnati in questa campagna referendaria”, dichiara Roberto Montefusco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, “questi referendum sono una straordinaria opportunità per recuperare spazi di democrazia e diritti per le lavoratrici e i lavoratori di questo Paese dopo decenni di arretramenti, per consentire a tante persone che studiano, vivono, lavorano in Italia, che sono di fatto già italiani, di ottenere la cittadinanza in tempi ragionevoli”.

Al banchetto erano presenti anche la segretaria generale della Cgil irpina Italia D’Acierno, in rappresentanza del sindacato fortemente mobilitato nella battaglia referendaria e il Parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra on. Franco Mari che afferma: “Con i referendum dell’otto e nove giugno i cittadini potranno diventare legislatori per un giorno, contribuendo ad una battaglia fondamentale per i diritti e per la sicurezza del lavoro, per la cittadinanza, per rendere l’Italia più giusta e civile, per reagire con una grande mobilitazione democratica alla politiche di una destra pericolosa per il Paese”.