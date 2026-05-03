Sorpreso a somministrare cocktail alcolici a due minori: denunciato titolare di un locale

AVELLINO- Sorpreso a vendere alcol a minorenni, denunciato il titolare di un locale nella città capoluogo. Ad eseguire i controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, agli ordini del capitano Alessandro De Palma, che insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un esercizio pubblico dove militari operanti, anche in abiti civili, hanno sorpreso il titolare nell’atto di somministrare cocktail alcolici a due minori. Per quanto accertato, l’esercente è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ed è stata avanzata proposta di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 TULPS. Contestualmente è stato richiesto l’intervento di personale dell’ASL di Avellino, che ha disposto la sospensione dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie.