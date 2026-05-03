Monteforte Irpino, aggredisce il titolare di un’officina: bloccato e arrestato dai Carabinieri

MONTEFORTE IRPINO- Aggredisce il tiolare di un’officina meccanica, bloccato e arrestato dai Carabinieri. Si e’ chiuso cosi’ l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, agli ordini del maggiore Gianfranco Iannelli, che hanno tratto in arresto un 31enne di Napoli, ritenuto responsabile di lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, per motivi in corso di accertamento, avrebbe aggredito il titolare di un’officina meccanica di Monteforte Irpino, colpendolo con un oggetto metallico. L’intervento tempestivo dei militari ha consentito di bloccare l’aggressore, che ha inveito anche contro i militari operanti.L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nelle prossime ore, per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dovrà comparire davanti al giudice monocratico per il giudizio per direttissima.