In auto aveva 42 bottiglie di liquore: denunciato dai Carabinieri per ricettazione

MONTEFALCIONE- In giro con 42 bottiglie di liquore in auto, verosimilmente senza averne dato una adeguata giustificazione sulla provenienza, denunciato per ricettazione. E’ quanto eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne residente a Napoli, ritenuto responsabile di ricettazione. L’uomo, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 42 bottiglie di liquori di varie marche, per un valore complessivo di circa 700 euro, risultate di dubbia provenienza. La merce è stata sottoposta a sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a chiarirne l’origine.