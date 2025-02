Sorpreso a forzare la porta di un Tabacchi: diciassettenne irpino finisce in Comunità

FISCIANO- I Carabinieri lo hanno sopreso mentre tentava di forzare la porta di ingresso di una Tabaccheria a Fisciano. Per questo motivo un diciassettenne della provincia di Avellino e’ stato arrestato per tentato furto. Ad operare sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino che lo hanno bloccato in flagranza di reato. Il diciasettenne è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.