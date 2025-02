Rissa nel locale a Montoro, assolti i due imputati che hanno scelto l’abbreviato

MONTORO- Assolti per non aver commesso il fatto. Si e’ chiusa così l’udienza predibattimentale nei confronti di due dei sei imputati citati a giudizio dalla Procura di Avellino per una rissa scoppiata nel giugno 2023 all’interno di un locale di Montoro. I due, difesi dagli avvocati Massimiliano Russo e Nicola D’Archi, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Le difese hanno puntato sulla loro presenza nel corso della rissa, come sarebbe emerso anche dalle immagini della videosorveglianza, per dividere i contendenti, che avevano iniziato a colpirsi a calci e pugni e anche con sedie, solo per dividere i soggetti che erano venuti alle mani. Nessun contributo attivo da parte loro nel reato contestato. Gli altri quattro imputati hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. La vicenda risale al giugno del 2023. A causa della rissa c’era stata anche la prima applicazione del cosidetto Daspo nei confronti dei coinvolti e la chiusura per dieci giorni del locale. Le indagini erano state condotte dai Carabinieri della locale Stazione.