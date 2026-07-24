Sorbo Serpico, torna la Sagra della Coccetella: tre serate tra gusto, musica e tradizione

Torna a Sorbo Serpico uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio si svolgerà la 45ª edizione della Sagra della Coccetella, manifestazione dedicata alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale. Per tre serate il paese ospiterà stand enogastronomici, piatti tipici e la protagonista assoluta della festa, la coccetella, preparata secondo la ricetta della tradizione con pasta fatta a mano.

Ad accompagnare le degustazioni ci sarà un ricco programma di intrattenimento musicale. Venerdì spazio ai Three of the Pop con il dj set di Emanuele Agostiniano; sabato saliranno sul palco Marcello Apicella e P.Jero, seguiti dal dj set di Elia Sordillo; domenica gran finale con i Volumetrica e il dj set di Anrì.