Mercoledì al Centro Storico, il Comitato Dogana scrive a Cipriano: «Monumento non tutelato»

Il Comitato per la Salvezza della Dogana interviene sui Mercoledì al Centro Storico e, con una lettera indirizzata all’assessore alla Cultura e agli Eventi Luca Cipriano, esprime preoccupazione per quanto accaduto durante il primo appuntamento della rassegna estiva.
Il Comitato premette di aver accolto con favore la nomina di Cipriano e la scelta dell’amministrazione di puntare sul centro storico come cuore dell’estate avellinese, auspicando il ritorno di un dialogo istituzionale mancato negli ultimi anni. Tuttavia, i rappresentanti dell’associazione manifestano «stupore e avvilimento» per quanto visto mercoledì scorso.
Nel mirino finiscono le proiezioni sulla facciata della Dogana, giudicate «fuori luogo», ma anche la mancanza di adeguate misure di tutela del monumento. Il Comitato denuncia infatti la presenza di sporcizia, macchie di alcolici sulle pietre e l’assenza di controlli durante la manifestazione.
Pur ribadendo di apprezzare il rilancio del centro storico, il Comitato chiede all’assessore di introdurre «gli opportuni correttivi», d’intesa con la Soprintendenza, affinché la valorizzazione della Dogana proceda di pari passo con la salvaguardia del monumento e del contesto storico che lo circonda. La lettera si conclude con un augurio di buon lavoro all’assessore, nella convinzione che le criticità segnalate possano trovare una soluzione già a partire dai prossimi appuntamenti della rassegna estiva.