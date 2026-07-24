Scossone nella Lega irpina: l’ex Vicesindaco Dimitri Monetti passa a Futuro Nazionale

Prosegue il percorso di crescita di Futuro Nazionale in Campania. Il partito guidato dal Generale Roberto Vannacci annuncia con soddisfazione l’adesione dell’avvocato Dimitri Monetti, già Vicesindaco del Comune di Cervinara, che lascia la Lega per entrare a far parte di Futuro Nazionale.

L’adesione è stata ufficializzata nella giornata di ieri nel corso di un incontro svoltosi presso il Coordinamento Regionale della Campania di Futuro Nazionale, a Napoli. All’incontro hanno preso parte l’avvocato Monetti, il Coordinatore Regionale Lello Di Capua e il dirigente nazionale del partito Sabino Morano, sancendo l’avvio di una nuova collaborazione politica.

Quella di Monetti rappresenta un’adesione di particolare rilievo. Per anni è stato infatti uno degli uomini di punta della Lega nel territorio caudino, contribuendo in maniera determinante alla crescita del partito attraverso un significativo consenso personale e una costante attività di organizzazione e radicamento territoriale.

Il suo curriculum professionale e istituzionale è di assoluto prestigio: avvocato cassazionista, assistente di materie giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio, rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, consigliere del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e già Vicesindaco del Comune di Cervinara.

L’ingresso di Monetti va inoltre a rafforzare un gruppo di Futuro Nazionale già molto attivo a Cervinara. Nelle scorse settimane, infatti, il partito ha promosso diverse iniziative sul territorio, riscuotendo interesse e partecipazione e consolidando progressivamente la propria presenza nella Valle Caudina.

«L’adesione di Dimitri Monetti è motivo di grande soddisfazione – dichiarano il Coordinatore Regionale Lello Di Capua e il dirigente nazionale Sabino Morano –. Accogliamo un professionista di grande valore, un amministratore esperto e una figura politica che ha dimostrato capacità organizzative e un forte radicamento sul territorio. La sua scelta conferma che Futuro Nazionale è oggi il punto di riferimento per quanti intendono costruire una destra seria, competente e profondamente legata ai territori.»

Monetti, dal canto suo, ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza politica, dichiarando di voler mettere le proprie competenze e la propria esperienza amministrativa al servizio di un progetto in forte crescita, fondato sulla partecipazione, sul merito e sulla valorizzazione delle realtà locali.

La crescita di Futuro Nazionale in Campania, tuttavia, non si ferma qui. Il dirigente nazionale Sabino Morano ha annunciato che già nel corso della prossima settimana saranno ufficializzate ulteriori e importanti adesioni di amministratori, professionisti e dirigenti politici provenienti da diverse realtà territoriali della regione.

«Siamo soltanto all’inizio di un percorso – conclude Morano –. Ogni settimana registriamo nuove adesioni di donne e uomini che condividono il nostro progetto. Futuro Nazionale continua a crescere e a radicarsi sui territori con entusiasmo, competenza e una classe dirigente sempre più qualificata.»