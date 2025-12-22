Sondaggio Ghisleri/ 2: Centrosinistra-M5S oltre il 50% ad Avellino

In vista delle prossime elezioni amministrative, la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha presentato al Circolo della Stampa i risultati di un’indagine demoscopica sulla città di Avellino. L’incontro, promosso dall’associazione culturale Lupus Doctus, è stato introdotto dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.
Secondo il sondaggio, una coalizione centrosinistra–Movimento 5 Stelle raggiungerebbe il 50% delle preferenze, contro il 44% del centrodestra. Tra i profili politici più graditi spicca Francesco Pionati (46,3%), seguito da Nicola Giordano (34%) e Pino Rosato (30%).
Nello scenario del primo turno, Nicola Giordano, sostenuto dal campo progressista, risulterebbe in testa con il 45,5%. In un eventuale ballottaggio vincerebbe Pionati, mentre in uno scontro diretto tra centrosinistra e centrodestra prevalrebbe nettamente Giordano.
Dall’indagine emerge inoltre un giudizio negativo sull’andamento della città: per oltre il 55% degli avellinesi la situazione è peggiorata negli ultimi cinque anni e il 68,2% ritiene Avellino in fase di declino.