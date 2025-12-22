Sondaggio Ghisleri: gli avellinesi premierebbero Pionati e Giordano

In vista delle prossime elezioni amministrative, la nota sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ha presentato i risultati di un’approfondita indagine demoscopica sulla città di Avellino. L’incontro si è svolto presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ed è stato introdotto dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Lupus Doctus, si colloca all’interno di un più ampio dibattito sul futuro del capoluogo irpino, alimentato negli ultimi mesi da numerosi interventi sulla stampa locale. L’obiettivo dell’indagine è analizzare le percezioni dei cittadini sulle principali problematiche del territorio e offrire alle forze politiche elementi di riflessione in vista dell’appuntamento elettorale.

Secondo i dati emersi, gli avellinesi premierebbero una coalizione formata da centrosinistra e Movimento 5 Stelle, che raggiungerebbe il 50% delle preferenze, contro il 44% attribuito al centrodestra. Per quanto riguarda i singoli profili politici, Francesco Pionati risulta il personaggio che gode della maggiore fiducia, con il 46,3%, seguito da Nicola Giordano (34%) e Pino Rosato (30%).

Sempre Pionati viene indicato come possibile miglior sindaco per il Comune di Avellino, seguito da Nicola Giordano e dagli ex sindaci Gianluca Festa, Laura Nargi e Vincenzo Ciampi. Su questo dato incide tuttavia un’alta percentuale di astenuti: il 49% degli intervistati non ha espresso una preferenza. Inoltre, il 44% degli avellinesi dichiara di volere un sindaco indipendente dalle forze politiche tradizionali, piuttosto che sostenuto dai partiti.

Il sondaggio prende in esame anche un’ipotesi di primo turno elettorale. Alla domanda su chi voterebbero come sindaco, al primo turno vincerebbe Nicola Giordano con una coalizione progressista composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche di centrosinistra, con il 45,5%. Seguono Francesco Pionati come candidato civico e Laura Nargi sostenuta dall’intero centrodestra. In un eventuale secondo turno, Pionati risulterebbe vincitore. Nell’ipotesi di uno scontro diretto tra campo largo e centrodestra, con Nicola Giordano e Laura Nargi come candidati principali, vincerebbe nettamente Giordano.

Dall’indagine emerge anche un giudizio critico sull’andamento della città: per oltre il 55% degli avellinesi la situazione negli ultimi cinque anni è peggiorata e per il 68,2% Avellino si trova in una fase di declino.

Infine, alla domanda su chi vincerà le elezioni amministrative, il 26,3% degli intervistati indica un candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, il 18,7% un candidato di centrodestra e l’8,3% un candidato indipendente dai partiti tradizionali.

QUI PER SCARICARE IL SONDAGGIO COMPLETO