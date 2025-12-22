Allerta meteo gialla per temporali in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali.
L’allerta è valida dalle ore 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle ore 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre.
Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero risultare anche intense.
La criticità idrogeologica interessa le seguenti zone di allerta:
Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;
Alto Volturno e Matese;
Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
Tusciano e Alto Sele;
Piana Sele e Alto Cilento;
Basso Cilento.
La perturbazione interesserà inizialmente i settori settentrionali della regione, per poi estendersi progressivamente alle aree centro-meridionali.
Tra i principali effetti al suolo delle precipitazioni sono possibili allagamenti, innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, caduta di massi e fenomeni franosi, soprattutto in territori caratterizzati da particolare fragilità.
Si richiama l’attenzione dei Comuni ricadenti nelle zone di allerta affinché attivino i Centri Operativi Comunali (COC) e adottino tutte le misure strutturali e non strutturali previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile, al fine di prevenire e mitigare i rischi. È inoltre raccomandato monitorare costantemente le comunicazioni della Sala Operativa Regionale.