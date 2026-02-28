Pd Avellino, verso la soluzione unitaria in vista del congresso provinciale

Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria: è stata sottoscritta la lista relativa agli ottanta componenti dell’Assemblea Provinciale come sintesi di tutte le anime del partito e nel rispetto della necessaria rappresentatività territoriale. Per la segreteria provinciale si conferma la candidatura di Marco Santo Alaia.

Per le assemblee di circolo le date ipotizzate sono tra venerdì 6 marzo fino a domenica 8 marzo. Nelle prossime ore sarà la Commissione provinciale per il congresso a deliberare il calendario.

“La lista unitaria è il frutto di un confronto maturo che si è svolto in queste settimane, un confronto necessario, non di facciata, e che ha portato a questo risultato non scontato, ma che depone bene per il futuro del nostro partito. – si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd d’Irpinia – Riconosciamo a Pellegrino Palmieri il senso di responsabilità che lo ha animato in questa fase precongressuale e che ha consentito alla nostra federazione di raggiungere, come auspicato, una soluzione unitaria che non è l’esito di una liturgia ipocrita di finto unanimismo, ma un approdo consapevole legato alla convinzione diffusa e condivisa di quanto l’interesse del partito rappresenti la vera priorità da tutelare e salvaguardare. La lista degli ottanta componenti dell’assemblea provinciale è la rappresentazione plastica di questo spirito e di questo approccio. Un sentito ringraziamento alla segreteria regionale del Pd e alla dirigenza provinciale tutta per lo sforzo profuso in queste settimane indirizzato ad individuare una soluzione di agibilità politica che determinasse le necessarie condizioni di slancio e di iniziativa per il nostro partito in vista delle prossime scadenze politiche ed elettorali che ci attendono”.