Grottaminarda, Di Fronzo (FI): “No alla rottamazione, sì alle spese discrezionali? Una scelta miope”

A Grottaminarda, l’Amministrazione guidata dal sindaco Marcantonio Spera dice “no” alla rottamazione quinquies, trincerandosi dietro la foglia di fico degli equilibri di bilancio e del predissesto. Una scelta che Forza Italia Grottaminarda e il suo segretario, Dott. Rocco Stefano Di Fronzo, giudicano grave, miope e profondamente ingiusta, perché scarica ancora una volta il peso delle difficoltà sui cittadini e sulle famiglie che non riescono a far fronte ai tributi locali.

No alla rottamazione, sì alle spese discrezionali?

Il Sindaco sostiene che aderire alla rottamazione metterebbe a rischio gli equilibri finanziari dell’Ente. Ma allora ci chiediamo:

• Perché si prorogano due contratti di lavoro ex PNRR, ora a carico del bilancio comunale?

• Perché si destinano somme mai viste per le luminarie natalizie?

• Perché si continuano a finanziare feste e festicciole, contributi e iniziative di carattere non essenziale?

Quando si tratta di aiutare cittadini in difficoltà, l’Amministrazione parla di rigidità contabile.

Quando invece si tratta di spese discrezionali, le risorse si trovano.

Una scelta che penalizza chi è in difficoltà

La rottamazione quinquies non è un “condono morale”, ma uno strumento concreto per:

• Consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione.

• Favorire il recupero reale delle somme.

• Ridare ossigeno alle famiglie e alle piccole imprese.

Dire no significa lasciare molti contribuenti intrappolati tra sanzioni, interessi e procedure esecutive, senza offrire una via d’uscita sostenibile.

Coerenza e trasparenza

Se davvero il Comune è in predissesto, la priorità dovrebbe essere:

• Riduzione delle spese non indispensabili.

• Revisione dei contributi discrezionali.

• Contenimento dei costi di rappresentanza.

Non si può chiedere sacrifici ai cittadini e, nello stesso tempo, autorizzare spese che nulla hanno a che vedere con i servizi essenziali.

Forza Italia Grottaminarda chiede:

Una revisione immediata della decisione sulla rottamazione. Una rendicontazione dettagliata delle spese per luminarie, eventi e contributi. Chiarezza sui costi dei contratti prorogati ex PNRR e sull’impatto sul bilancio comunale.

La politica deve scegliere da che parte stare. Noi stiamo dalla parte dei cittadini, delle famiglie e delle imprese che chiedono solo equità, buon senso e responsabilità.

Grottaminarda merita un’Amministrazione che sappia distinguere tra ciò che è necessario e ciò che è superfluo.