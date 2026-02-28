D’Agostino (FI) su Nargi: “Mai dubitato della sua integrità, non si è mai sottratta alle esigenze investigative”

Sulla sua pagina Facebook, il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino:

“Non posso dire di essere sorpreso per il decreto di archiviazione del procedimento a carico di Laura Nargi. Chi la conosce, infatti, – e io ho avuto modo di conoscerla – non ha mai avuto motivo di dubitare della sua integrità.

Laura è una donna che ha scelto la strada più difficile, quella del servizio alle istituzioni, fatta di sacrifici e responsabilità. Ha attraversato un periodo duro, con la pressione di un’inchiesta che ha pesato su di lei e sulla sua famiglia. Eppure non si è mai sottratta alle esigenze investigative, senza mai smettere di credere nella giustizia. E questa è la misura di una persona che può rappresentare degnamente le istituzioni.

Forza Italia ha creduto in lei quando non era conveniente farlo, l’ha sostenuta alle regionali, l’ha difesa con la responsabilità e la misura che certi momenti richiedono. Sono certo che questa pagina ormai chiusa sia l’inizio di una nuova fase, ancora più bella, non solo per lei ma per la nostra città.”