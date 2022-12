Solofra, tentato furto in un’abitazione. E’ successo questa mattina. Verso le 12, è scattato l’allarme in una villa privata. Sul posto la Cosmopol che è riuscita a sventare il furto e a mettere in fuga il malintenzionato, un uomo di colore, che è riuscito a scappare. All’interno dell’abitazione c’era una ragazza.

La Cosmopol ha allertato anche i Carabinieri di Solofra che si sono messi alla ricerca dei responsabili. Sono in corso accertamenti.