Avellino, brindisi di fine anno: il sindaco chiude al traffico zona Cappuccini e via Matteotti. Firmata l’ordinanza con la quale sostanzialmente Festa rinnova i divieti vigenti anche il 24 dicembre, vigilia di Natale.

Domani, dunque, dalle 13 alle 19, è stato previsto il divieto di circolazione – esclusi residenti e autorizzati – in via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano.

Lo stesso in via Fratelli Urciuolo, via Matteotti e via Mancini. Gli esercenti, recita l’ordinanza, hanno l’obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro.

La decisione ovviamente è stata presa perché, come è già successo una settimana fa e come già è successo in passato, queste sono le zone che saranno maggiormente prese d’ “assalto” dai giovani e non solo che vogliono salutare il 2022 fra aperitivi e brindisi, in attesa del cenone.

Si prevede un notevole afflusso di persone anche dai paesi vicini.