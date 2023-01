Solofra, possibile ritorno alle urne nella sezione 5

Il Tar di Salerno ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla lista capitanata da Antonello D’Urso, all’indomani del voto della scorsa primavera, e ha disposto il ritorno alle urne per gli elettori della sezione numero 5, la più grande della città della concia che conta circa 1.500 elettori.

La contesa fu segnata da un estenuante testa a testa tra D’Urso e Nicola Moretti, che si concluse con la vittoria di quest’ultimo per 83 voti (2.719 contro i 2.636 del competitor). Con ogni probabilità, il sindaco farà ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva, ragione per la quale la partita sul piano legale non è ancora chiusa.