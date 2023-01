Pnrr, Rotondi: “Riflessione col ministro Fitto su zone interne e Irpinia”

Si riporta la nota del deputato irpino Gianfranco Rotondi.

Condivido totalmente l’impostazione del ministro Fitto rivolta a concentrare le risorse del Pnrr in opere di grande momento, senza indulgere in interventi a pioggia per accontentare platee vaste.

Tale orientamento corrisponde alla impostazione che intendo dare al mio ruolo di deputato del collegio di Avellino. Ci siamo già confrontati col ministro, e abbiamo in programma una riflessione specifica sulle zone interne e sull’Irpinia al termine del suo intenso e importante impegno a Bruxelles.