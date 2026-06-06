Solofra, nessuna minaccia da impianti di compostaggio privati: il chiarimento

“A Solofra non arriveranno i rifiuti organici della raccolta differenziata. E non sarà realizzato nessun impianto di compostaggio al servizio del ciclo dei rifiuti solidi urbani”.
Lo precisa la società New Eco srl, subentrata ad Eco Resolution srl, a proposito delle notizie pubblicate da alcuni organi di informazione.
“L’inserimento nell’elenco degli impianti “minimi ed intermedi” da parte della Giunta Regionale della Campania è un atto amministrativo basato solo sulla natura dell’autorizzazione ambientale di New Eco, ma non ha alcun fondamento concreto. Non abbiamo nessuna intenzione di attivare un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Non chiederemo nessuna Conferenza dei servizi in tal senso. Non esiste nessuna possibilità che tra le nostre attività possa essere annoverata anche quella del trattamento della frazione organica. La nostra azienda produce ammendanti di qualità per l’agricoltura e materiali biofiltranti per la depurazione delle acque e delle emissioni in atmosfera. Non abbiamo in programma nessuna modifica della nostra missione aziendale e, pertanto, abbiamo già avviato la procedura amministrativa per la cancellazione da parte della Regione Campania del nostro impianto dall’elenco degli impianti “minimi” per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani”.