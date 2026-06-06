Giornata delle Eccellenze, premiati gli studenti dell’IISS Ruggeri di Ariano Irpino

La palestra dell’IISS Ruggero II si è trasformata oggi in un palcoscenico di merito e talento. Studenti, docenti e staff dirigenziale si sono riuniti per la Giornata delle Eccellenze, una mattinata dedicata a chi si è distinto nel corso dell’anno scolastico. Ragazze e ragazzi di classi diverse, di tutti gli indirizzi del Liceo e del Tecnico — dal biennio fino alle quinte — hanno ritirato i loro certificati davanti a una comunità scolastica in festa. ”Il merito, quando viene celebrato, diventa esempio”

Quattordici categorie di premiazione hanno scandito il programma, spaziando dal Valore della Memoria alle Olimpiadi di Italiano, Filosofia, Informatica, Digitali dei diritti umani in lingua inglese, il premio per i giovani giornalisti del Ruggero News, i Giochi di Archimede, Book Challenge, fino ai premi per la Formazione Scuola Lavoro: il progetto “Safe and Sound” di Confindustria e Luiss, dove una squadra dell’istituto, la 4° SIA, ha conquistato il primo posto a livello nazionale; il progetto Edifici resistenti ai terremoti: le nuove sfide dell’Ingegneria Civile promosso dall’Università degli Studi del Sannio che ha visto la premiazione della 4° CAT; le attività di volontariato della 4° A LES con le associazioni Panacea e VITA; Tesori Nascosti della Campania con la 4°A LAD.

Premio speciale per aver dato lustro alla scuola con la sua impresa da tedoforo per Milano – Cortina ad Antonio Grazioso.

Concorso “Valorizzazione delle Eccellenze” per il quale sono state premiate rispettivamente per il Liceo e il Tecnico, Spisto Sara e Martone Aurora, mentre Di Gregorio Marissa ha conquistato il I° posto per il Premio Fair Play.