Solofra, il Movimento Cinque Stelle si mobilita per il no con un gazebo informativo

SOLOFRA- Il Movimento Cinque Stelle della cittadina conciaria ha organizzato uno stand informativo per sostenere le ragioni del No al Referendum in Piazza Umberto I, in vista dell’appuntamento sul voto per la riforma dell’ordinamento giudiziario del 22 e 23 Marzo. Presenti gli attivisti e i rappresentanti dei partiti alleati. A Solofra anche l’ex consigliere regionale Vincenzo Ciampi. Soddisfazione tra gli organizzatori dell’iniziativa nella cittadina conciaria, l’avvocato Romolo Clemente, attivisya del Movimento Cinque Stelle ed impegnato in queste settimane nella parte tecnica, legata cioe’ alle ragioni dal punto di vista giiridico per il No: “Vedere così tante persone stamattina al nostro gazebo informativo sulle ragioni del NO al referendum costituzionale è il segnale più bello che potessimo ricevere.È stato un vero momento di democrazia partecipata. Vedere i cittadini fermarsi, porre domande e approfondire le tematiche, conferma quanto sia forte il desiderio di non subire passivamente le scelte dall’alto, ma di comprenderle per poterle valutare.Grazie a chi ha dedicato anche solo cinque minuti della propria domenica per ascoltare le nostre ragioni e a chi ha animato il dibattito con le proprie riflessioni. La partecipazione è la migliore risposta a chi vuole un Paese spettatore”.