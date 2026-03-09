Referendum, Fratelli d’Italia: oggi come 80 anni fa per le donne ruolo decisivo nel voto

AVELLINO- Le donne protagoniste ancora una volta di un voto significativo, così come era avvenuto ottanta anni fa. Nella campagna e la mobilitazione per il Si’ al Referendum, anche in questa domenica di festa per l’otto marzo, il coordinamento di Fratelli d’Italia e Gioventu’ Nazionale e’ stato in campo per sostenere le ragioni del Si’. Un gazebo informativo lungo il Corso con la coordinatrice provinciale Ines Fruncillo e i parlamentari Gianfranco Rotondi e Giulia Cosenza. A spiegare le ragioni di un’iniziativa dal valore doppio e’ stata la stessa coordinatrice provinciale Ines Fruncillo: Oggi siamo stati in piazza, ad Avellino, con un gazebo per informare i cittadini sul referendum del 22 e 23 marzo.

Abbiamo scelto volutamente questa data perché la Festa della Donna quest’anno coincide con un anniversario molto importante: 80 anni fa le donne italiane votarono per la prima volta, partecipando alle elezioni amministrative del 1946 ed entrando pienamente nella vita democratica della nostra Nazione.Un passaggio storico che ci ricorda una cosa fondamentale: il voto non è solo un diritto, ma una responsabilità verso la comunità e verso il futuro dell’Italia.A tutte le donne va il mio augurio più sincero. 80 anni fa abbiamo contribuito ad aprire una nuova stagione della democrazia italiana. Oggi, possiamo ancora una volta scrivere una pagina di storia partecipando consapevolmente al voto e alla cosa pubblica. Una responsabilità che sento forte su di me ogni giorno, come donna e come esponente politico”.