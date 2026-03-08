Malore in campo a Montesarchio: 16enne rianimato e trasferito d’urgenza in ospedale

Momenti di forte apprensione a Montesarchio, dove un ragazzo di 16 anni ha accusato un malore mentre era impegnato in una partita di calcio. Il giovane si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, facendo scattare subito l’allarme. Fortunatamente il 16enne è stato rianimato nel giro di pochi minuti e, subito dopo, è stato disposto il trasferimento urgente in Pronto soccorso.

Una volta in struttura, i medici hanno avviato tutti gli accertamenti necessari, compresi esami diagnostici approfonditi, per chiarire le cause dell’episodio.