Incidente per imprenditore e moglie, una comunità intera “vicina” ai due feriti

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- C’e’ un’intera comunità che fa il tifo per la pronta guarigione di un imprenditore e sua moglie, rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto qualche giorno fa nel Cilento. Quella di San Martino Valle Caudina, vicina all’imprenditore Gennaro Pisaniello e a sua moglie. A testimoniarlo, la lettera del sindaco del comune della Valle Caudina, Pasquale Pisano, a nome di tutta la comunità. Ecco il testo della lettera: “Caro Mastrobello, l’intera comunità sammartinese ha appreso del grave incidente che ha coinvolto te e tua moglie, e a nome di tutti desidero esprimerti la nostra più sincera vicinanza.Ringraziamo Dio che entrambi non siate in pericolo di vita, anche se comprendiamo quanto possano essere difficili da affrontare i postumi di un evento così traumatico.Vi auguriamo di cuore di trovare la forza e la serenità necessarie per superare questo momento delicato.Con affetto e vicinanza”.