Solofra, ennesimo incidente in galleria: sul posto 118 e Polizia Stradale

SOLOFRA- Ancora un incidente all’interno della Galleria Montepergola. Come riporta il sito Dentro La Notizia, in serata la galleria Montepergola è stata chiusa a causa di un incidente stradale (su cui sono in corso di accertamento le cause). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada , i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Nel frattempo, gli automobilisti sono stati deviati verso Turci per poi riprendere il raccordo all’altezza di Serino. Ancora non si conoscono il numero delle vetture coinvolte e le condizioni dei feriti