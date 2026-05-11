Siglato ‘Il patto per Ariano’, Grasso: “Non una passerella politica, ma azione concrete per la città”

ARIANO IRPINO- Il candidato a sindaco di Ariano Irpino Carmine Grasso e il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane , oggi a Villa Kristal, hanno siglato “Il patto per Ariano” . Con loro anche il vicepresidente nazionale del M5S Michele Gubitosa. “La Provincia di Avellino – dice il presidente della Provincia Buonopane – ha investito e ha programmato una serie di interventi sul territorio di Ariano Irpino a cominciare dalle opere sulla viabilità. Stiamo parlando di progetti che si concretizzeranno nei prossimi mesi e non di un libro dei sogni. Questo programma, che va ad aggiungersi ad altre attività già realizzate, viene fuori da un attento lavoro che è stato portato avanti dall’Ente per individuare le priorità. La Provincia continuerà a essere al fianco della comunità di Ariano Irpino con rinnovato spirito di collaborazione”.

Il Patto prevede interventi strategici messi nero su bianco: dalla riqualificazione e messa in sicurezza delle viabilità periferiche (tra cui SP 414, Creta e Scarnecchia), al completamento della bretella di Cardito, fino al rilancio dei lavori dell’ex Caserma dei Carabinieri e dell’ Ex Giorgione. L’intesa sancisce inoltre l’impegno formale a riaprire l’interlocuzione con la Regione per tutelare le dirigenze e rivedere il piano di dimensionamento scolastico, a partire dalle criticità del Ruggero II. “Oggi non abbiamo fatto una passerella elettorale – evidenzia Grasso – ma abbiamo messo nero su bianco il futuro di Ariano in collaborazione con la Provincia. Con la firma di questo Patto certifichiamo la fine dell’isolamento politico e istituzionale in cui la nostra città è stata costretta. Dalla viabilità delle nostre contrade, allo sblocco dei cantieri provinciali, fino alla difesa delle nostre scuole: da oggi c’è una filiera istituzionale forte che lavora con noi. Ariano torna a fare il Capoluogo delle Aree Interne, con i fatti e non con le promesse”.

​Protagonista del “Patto per Ariano”

siglato da Buonopane e da Grasso, anche il M5S che ne sostiene la candidatura a primo cittadino. ” Grasso – sottolinea Gubitosa – rappresenta pienamente lo spirito di questa alleanza: una persona del popolo e uomo di centrosinistra. È evidente il forte legame umano costruito da Carmine con la città. L’affetto che lo circonda è il risultato di una vita dedicata ai cittadini e ai suoi pazienti, sempre con umanità, disponibilità e attenzione verso chi aveva bisogno, senza lasciare indietro nessuno. Oggi questa esperienza personale e professionale viene messa al servizio di un progetto politico credibile e inclusivo, in continuità con un modello di governo che ha già dimostrato di essere vincente in Regione e che punta a costruire un’alternativa solida anche per Ariano Irpino”.