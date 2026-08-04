Solofra, chicchi di grandine come pietre: danneggiate alcune autovetture

SOLOFRA- Chicchi di grandine come pietre, quelli che si sono abbattuti oggi anche sulla cittadina conciaria. La grandinata che ha interessato una larga parte dell’Irpinia non ha risparmiato Solofra. E ci sarebbero anche danni in particolare alle vetture. Il Circolo Legambiente di Solofra ha condiviso una foto di un grosso chicco di grandine e ha ribadito come “il cambiamento climatico non esiste! Così dicono… Il riscaldamento globale fornisce all’atmosfera maggiore energia e umidità e i temporali estremi si amplificano. Anche con grandini pericolose.Quanti danni avete avuto?”.